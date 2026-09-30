Congreso bicameral lleva 64 días sin aprobar leyes

El Congreso bicameral lleva 64 días de funcionamiento y, hasta el momento, no ha aprobado ninguna ley, según lo señalado por su presidente, Miguel Torres. La situación ha generado cuestionamientos desde el Senado, debido a que todavía no recibe dictámenes provenientes de la Cámara de Diputados.

En el último Pleno, los senadores únicamente aprobaron la prórroga de algunos estados de emergencia. La falta de iniciativas provenientes de Diputados impidió que otros proyectos continuaran con el procedimiento correspondiente para llegar a la segunda cámara.

Debate por la producción legislativa

Torres calificó esta situación como una “anemia legislativa” y señaló que el principal problema se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se inicia el trámite de las propuestas que posteriormente deben ser remitidas al Senado para su evaluación.

Desde la oposición cuestionaron que se utilice esta expresión para describir el actual escenario. Los legisladores sostienen que el nuevo sistema bicameral implica un proceso distinto para la elaboración y aprobación de leyes, por lo que requiere un periodo de adaptación y un tiempo mayor para completar cada etapa.

Mientras tanto, los diputados aseguran que vienen trabajando en las iniciativas legislativas pese a que, hasta ahora, ninguna propuesta ha culminado el proceso con la aprobación de una ley por parte del Congreso.