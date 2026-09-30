César Astudillo: moción de censura contra el ministro del Interior se cae tras retiro de firmas

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, quedó sin efecto por el momento luego de que tres diputados retiraran sus firmas del pedido. Se trata de Ever López, Luis Masco Cáceres y Víctor Piñán, integrantes del partido Cívico Obras, según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

Tras el retiro de las firmas, también se anunció la suspensión del pleno previsto para el día siguiente. La decisión generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que esperaban utilizar la sesión para abordar distintos temas, además de la moción contra el titular del Interior. Desde Renovación Popular, en tanto, consideraron que lo ocurrido evidencia un quiebre dentro de la oposición.

CONTINÚA DEBATE SOBRE FACULTADES

Mientras tanto, la Comisión de Constitución continúa con el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. La sesión pasó a cuarto intermedio y, según el senador Alfonso López Chao, las cuatro bancadas de oposición vienen trabajando en conjunto para elaborar un texto sustitutorio.

La propuesta buscaría priorizar temas como seguridad ciudadana y atención frente al fenómeno del Niño. El legislador señaló que las bancadas vienen reuniendo sus planteamientos y que esperan presentar un texto sustitutorio ante la comisión este viernes, aunque precisó que su aprobación aún no está asegurada.