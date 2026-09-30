Ejecutivo podría plantear cuestión de confianza por delegación de facultades

Fuerza Popular señaló que, si Juntos por el Perú mantiene su intención de archivar el pedido de delegación de facultades, Keiko Fujimori y Luis Galarreta podrían plantear una cuestión de confianza.

Ante la posibilidad de que Juntos por el Perú mantenga su intención de archivar el pedido de delegación de facultades, desde Fuerza Popular señalaron que la presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, estarían habilitados para plantear una cuestión de confianza. El diputado Diethell Columbus sostuvo que la Constitución reconoce al Ejecutivo la competencia para solicitar la delegación de facultades.

Columbus indicó, sin embargo, que espera que no sea necesario llegar a ese escenario y afirmó que ha escuchado posiciones de la oposición que considera razonables. La posibilidad de recurrir a esta herramienta también fue mencionada por la senadora Martha Moyano, quien precisó que, aunque podría utilizarse en algún momento, su presentación no implica automáticamente el cierre del Parlamento.

POSICIONES OPUESTAS

Desde Ahora Nación, la diputada Indira Huilca sostuvo una posición distinta. Señaló que el mecanismo de cuestión de confianza fue limitado mediante modificaciones realizadas durante el periodo anterior y que corresponde al Congreso aceptar o no este mecanismo.

En la misma línea, la senadora Ruth Luque afirmó que el Ejecutivo no podría plantear una cuestión de confianza vinculada con competencias que corresponden exclusivamente al Congreso, como el otorgamiento de facultades. El material también señala que, ante dos negativas de cuestión de confianza, el Ejecutivo tendría la facultad de disolver la Cámara de Diputados, mientras que la Cámara de Senadores permanecería como cámara indisoluble.