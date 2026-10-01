Congreso pide investigar declaraciones sobre presuntas amenazas contra Keiko Fujimori

Las declaraciones en las que se habría planteado atentar contra la presidenta Keiko Fujimori generaron reacciones entre distintos sectores del Congreso. Parlamentarios de Fuerza Popular y Juntos por el Perú coincidieron en que las autoridades deben investigar el origen de estas expresiones y determinar si podrían constituir una amenaza o una incitación a la violencia.

El diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, sostuvo que la Policía debe intervenir y determinar quiénes estarían detrás de las declaraciones. En tanto, el senador Iber Maraví señaló que, si se confirma la existencia de un acto delictivo, los responsables deben ser identificados y puestos a disposición de la justicia. Ambos planteamientos fueron expresados en el marco de las reacciones generadas en el Parlamento.

Por su parte, el senador Fernando Rospigliosi consideró que la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia deberían intervenir para recopilar información y determinar quiénes estarían detrás de estas expresiones. Sin embargo, durante la entrevista también se precisó que no se ha confirmado la existencia de una conspiración contra la mandataria.

CUESTIONAN DECLARACIONES DE KEIKO FUJIMORI

En paralelo, senadores de oposición cuestionaron declaraciones previas de Fujimori sobre la “paciencia” del Ejecutivo y pidieron que se rectifique. Desde Fuerza Popular, el diputado César Revilla descartó que la presidenta deba hacerlo y sostuvo que el mensaje estuvo dirigido a la lucha contra la criminalidad. Mientras tanto, el senador Alejandro Muñante planteó dejar atrás la confrontación y priorizar el diálogo entre el oficialismo y la oposición.