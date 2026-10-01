Candidatos a la alcaldía de Jesús María presentan propuestas

A pocos días de las elecciones municipales del 4 de octubre, los candidatos a la alcaldía de Jesús María, Roberto Aymar, de Fuerza Popular, y Jorge Quintana, de Acción Popular, participaron en un debate en el que expusieron sus principales propuestas para el distrito. La seguridad ciudadana fue uno de los temas centrales del encuentro.

PROPUESTAS

Aymar planteó implementar un sistema denominado “El Ojo de Dios”, con cámaras de reconocimiento facial, inteligencia artificial y lectura de matrículas para monitorear el ingreso y salida de vehículos. También propuso aumentar el personal de seguridad de 60 a 200 agentes, instalar 450 cámaras, crear un centro de seguridad pública, y contar con 30 patrullas, 30 motocicletas y 30 drones.

Por su parte, Quintana, quien señaló haber ocupado anteriormente la alcaldía de Jesús María, propuso incrementar el número de agentes de seguridad hasta 200 y reforzar el patrullaje mediante vehículos, motocicletas y bicicletas. Ambos candidatos también se refirieron al presupuesto municipal y coincidieron en que existen recursos que podrían destinarse al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Otro de los temas abordados fue la falta de estacionamientos. Aymar planteó reorganizar los espacios existentes y cambiar, donde sea posible, los estacionamientos paralelos por diagonales para incrementar la disponibilidad de espacios. Quintana propuso retomar un proyecto para construir dos o tres estacionamientos subterráneos, previa evaluación de los lugares donde podrían ejecutarse. Al cierre del debate, ambos candidatos expusieron sus propuestas y solicitaron el respaldo de los vecinos para las elecciones del 4 de octubre.