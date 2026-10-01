Comisión de Constitución aprueba facultades legislativas en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el texto sustitutorio que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño. La iniciativa fue respaldada por mayoría con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

El documento fue elaborado a partir del pedido presentado por el Ejecutivo y establece una delegación de facultades por un periodo de 90 días. El texto aprobado contempla únicamente medidas relacionadas con seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño.

El siguiente paso será la evaluación del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, donde está previsto que sea debatido el martes 7 de octubre. En caso de ser aprobado, la propuesta será remitida a la Comisión de Constitución del Senado para continuar con el procedimiento parlamentario.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Posteriormente, si recibe el respaldo de la comisión del Senado, el dictamen llegará al pleno de dicha cámara, que deberá definir si otorga las facultades legislativas al Ejecutivo bajo los términos establecidos en la propuesta. El proceso continuará así hasta una decisión final sobre la delegación solicitada.