Miraflores: cuestionan concesión del Club Terrazas

Una concesión de aproximadamente 2 mil metros cuadrados en la zona de playa Makaha, en la Costa Verde, se encuentra bajo cuestionamiento por la ampliación otorgada durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. La medida extendió por 25 años el acuerdo con el Club Terrazas.

La Contraloría formuló observaciones a la ampliación y señaló que no habría suficiente sustento técnico ni legal para justificarla. El organismo también advirtió presuntos incumplimientos de compromisos establecidos en el contrato inicial.

Entre las obligaciones pendientes figurarían obras destinadas a estacionamientos públicos y centros comunitarios que, según los documentos mencionados, no se habrían ejecutado de acuerdo con lo establecido. La actual Municipalidad de Miraflores mantiene seguimiento al proceso.

Jorge Muñoz y otros funcionarios fueron incluidos por la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones por presuntos delitos vinculados con la aprobación de la concesión, entre ellos colusión o negociación incompatible. El caso continúa en investigación.