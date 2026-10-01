Candidatos a la alcaldía de Lima cierran sus campañas de cara a las elecciones

Los candidatos a la alcaldía de Lima realizaron sus últimas actividades proselitistas en distintos puntos de la capital, previo a las elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre. Carlos Bruce, de Somos Perú, encabezó un mitin en el óvalo Las Palomas, en Villa El Salvador, luego de participar en una caravana en San Juan de Miraflores.

Durante su cierre de campaña, Bruce reiteró sus principales propuestas, entre ellas la implementación de una policía municipal metropolitana y un programa contra el crimen organizado en coordinación con la Policía Nacional. También planteó modernizar la red vial metropolitana, mejorar las zonas deportivas y los parques, ampliar la red de ciclovías y adoptar medidas frente al Fenómeno El Niño.

RENOVACIÓN POPULAR

Por su parte, Renovación Popular realizó su cierre de campaña en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María, donde se esperaba la participación de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Lima. Entre sus propuestas se mencionaron la culminación de la Vía Expresa Sur, la construcción de bypasses, la continuidad del proyecto ferroviario Lima-Chosica y la ampliación del Metropolitano hacia Ancón.

En materia de seguridad, López Aliaga plantea implementar un sistema C5 con al menos 10 mil cámaras en las vías metropolitanas. Asimismo, propone que la Municipalidad de Lima asuma la administración de algunos colegios nacionales. Las actividades de campaña culminaron este jueves, mientras que el viernes sería el último día para que los candidatos brinden entrevistas a los medios de comunicación.