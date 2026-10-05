Advierten posible denuncia contra presidente del JNE por credenciales de López Aliaga

La diputada Roxana Rocha señaló que podría presentarse una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si el organismo electoral no entrega las credenciales a Rafael López Aliaga, en caso de que su lista resulte ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La posibilidad fue planteada en el Congreso de la República en medio de la controversia por la eventual asunción de López Aliaga como alcalde de Lima, luego de su participación como candidato a primer regidor por Renovación Popular. Rocha indicó que una eventual denuncia dependería de la decisión que adopte el Comité Ejecutivo Nacional de su organización política.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Por su parte, López Aliaga sostuvo que, si el JNE actuara en contra de la ley al no entregar las credenciales, podría configurarse el delito de prevaricato. Su argumento se basa en que la Constitución prohíbe la reelección de alcaldes, pero, según su interpretación, no impide que un alcalde postule al cargo de primer regidor y posteriormente pueda asumir la alcaldía mediante el mecanismo de sucesión.

La controversia también generó cuestionamientos desde sectores de oposición. Algunos congresistas señalaron que la postulación como primer regidor podría constituir una forma de eludir la prohibición constitucional de reelección. Asimismo, sostuvieron que el JNE debe resolver el caso conforme al marco constitucional y legal, sin recibir presiones de ninguna de las partes.