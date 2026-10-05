Enrique Castillo: “Hoy quien tiene la sartén por el mango es López Aliaga”

Los resultados de las elecciones regionales y municipales dejaron un escenario político que todavía mantiene varios temas pendientes. Para el analista Enrique Castillo, uno de los principales focos está en la situación de Rafael López Aliaga y la decisión que deberá tomar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la entrega de sus credenciales como alcalde de Lima. “Con estos resultados es muy difícil que el Jurado Nacional de Elecciones tome una actitud que ya es política de no entregarle las credenciales”, sostuvo.

Castillo consideró que el JNE quedó en una situación de “pierde pierde” porque cualquier decisión que adopte generará cuestionamientos. “Si entrega las credenciales, lo que está haciendo es convalidar lo que es una sacada de vuelta a la norma constitucional. Si no entrega las elecciones, lo que está haciendo es violentar la voluntad popular”, señaló. El analista cuestionó además que este tema no haya sido resuelto antes del inicio del proceso electoral y advirtió sobre el precedente que podría generar para futuras candidaturas.

En ese nuevo mapa político, Rafael López Aliaga también adquiere mayor peso, según el análisis de Castillo. El alcalde electo de Lima no solo tendría bajo su influencia la administración de la capital, sino también una posición relevante en el Senado. “Hoy quien tiene la sartén por el mango es López Aliaga”, sostuvo el analista, quien consideró que el líder de Renovación necesitará del apoyo del Gobierno para ejecutar obras, pero que al mismo tiempo tendrá capacidad para exigir respaldo político y financiero.

VICTORIA DE VERÓNIKA MENDOZA

Otro de los puntos abordados fue el escenario político que deja Verónika Mendoza en Cusco. Castillo sostuvo que su triunfo representa un resurgimiento político luego de su experiencia vinculada a Pedro Castillo y consideró que podría convertirse en una figura importante de oposición. “Lo de Verónica Mendoza confirma que en política nunca hay difuntos”, afirmó. También destacó que otros partidos de izquierda lograron victorias en regiones del sur, configurando un escenario que podría generar dificultades para el gobierno nacional.

HECHOS VIOLENTOS EN ELECCIONES

Castillo también se refirió a los hechos violentos registrados durante el proceso electoral y pidió cautela antes de relacionarlos directamente con una violencia de carácter terrorista o ideológico. “Yo no creo que sea una violencia terrorista política o ideológica”, señaló. En su análisis, estos hechos estarían más relacionados con violencia delincuencial organizada y disputas por cuotas de poder en distintas regiones, aunque no descartó que puedan existir otras influencias.

Finalmente, el analista cuestionó los filtros utilizados por los partidos políticos y los organismos electorales para permitir la inscripción de candidatos. “Los filtros en tanto en los partidos políticos como en los jurados electorales especiales que han recibido las inscripciones también son terribles”, afirmó. Para Castillo, el nuevo escenario regional y municipal deja desafíos importantes para el Gobierno, pero también evidencia la necesidad de establecer reglas electorales claras antes de que comiencen los próximos procesos.