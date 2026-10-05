Keiko Fujimori afirma que no retrocederá ante presuntas amenazas en su contra

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre los audios difundidos en medios de comunicación que contendrían presuntas amenazas en su contra y aseguró que no se dejará intimidar ni retrocederá en sus labores al frente del Gobierno.

Fujimori señaló que ha escuchado algunos audios que, según indicó, buscarían amenazarla o hacerla retroceder. La mandataria también sostuvo que no tiene temor ante estas situaciones y afirmó que continuará con sus acciones orientadas a mantener el orden y la seguridad en el país.

AUDIOS

Los audios difundidos incluyen expresiones en las que se plantea un posible atentado contra la presidenta. Ante ello, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía inició diligencias para identificar a las personas involucradas en las presuntas amenazas.

Según lo señalado por Fujimori, la Policía viene realizando las investigaciones correspondientes y el caso ya fue remitido al Ministerio Público. La presidenta reiteró que las presuntas amenazas no modificarán su posición y afirmó que continuará con sus actividades al frente del Ejecutivo.