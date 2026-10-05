Francis Allison confía en remontar a López Aliaga: “Vamos a pelear voto a voto”

Francis Allison, candidato de Avanza País, mantiene sus expectativas mientras continúa el conteo oficial de la ONPE para definir al próximo alcalde de Lima Metropolitana. Al 92,71% de actas procesadas, Rafael López Aliaga registra 27,703%, mientras que Allison alcanza 26,841%, una diferencia de 0,862 puntos porcentuales.

Allison señaló que la diferencia se ha reducido respecto de los primeros resultados y sostuvo que las actas impugnadas pendientes de resolución podrían modificar el escenario. El candidato indicó que su agrupación no presentará nuevos recursos, pero continuará defendiendo las actas que ya fueron impugnadas ante las autoridades electorales.

Pese a mantener la posibilidad de una remontada, Allison afirmó que respetará el resultado final de las elecciones municipales. También aseguró que, si López Aliaga termina siendo el ganador, lo visitará para felicitarlo y le brindará su apoyo en aquello que considere pertinente, sin aceptar un cargo ni recibir un pago.

CONTEO EN LA RECTA FINAL

La definición de la alcaldía de Lima dependerá de la culminación del procesamiento de las actas y de la resolución de aquellas que sean observadas o impugnadas por los órganos electorales correspondientes. El JNE cuenta con una plataforma para consultar los expedientes y las resoluciones vinculadas a las actas observadas.