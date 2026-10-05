Cámara de Diputados debatirá delegación de facultades al Ejecutivo

El pleno de la Cámara de Diputados sesionará mañana a las 10 de la mañana para debatir la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

La propuesta aprobada por la Comisión de Constitución contempla inicialmente dos temas: seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno de El Niño.

Sin embargo, Fuerza Popular presentó un texto en minoría que plantea otorgar facultades en 50 de los 66 puntos solicitados originalmente por el Ejecutivo, incluyendo asuntos relacionados con seguridad, economía y prevención frente al fenómeno de El Niño.

Durante la sesión, que tendrá una duración de tres horas, se debatirán ambas propuestas para evaluar si pueden ser unificadas y ampliar la delegación de facultades.

Asimismo, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la solicitud de la presidenta Keiko Fujimori para viajar a El Salvador, por invitación de Nayib Bukele, y a Madrid, España, para participar en una reunión iberoamericana.