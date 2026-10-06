Elecciones regionales y municipales dejan retroceso de partidos tradicionales

Las elecciones regionales y municipales dejaron un nuevo escenario en el mapa político peruano, con el retroceso de partidos que durante años mantuvieron una importante presencia en gobiernos regionales y municipales.

Uno de los casos más marcados es Alianza para el Progreso, agrupación que durante más de una década tuvo fuerte influencia en La Libertad. Sin embargo, en estos comicios no logró destacar ni en Trujillo ni en la región.

Otro partido que no obtuvo los resultados esperados fue Fuerza Popular, que pese a encontrarse actualmente en el gobierno, tuvo una participación con escasa presencia en las elecciones regionales y municipales. A ello se suma Acción Popular, que también perdió parte de la estructura política que mantenía en provincias.

Especialistas señalaron que agrupaciones tradicionales como el APRA y el PPC prácticamente han desaparecido del escenario electoral, mientras nuevas organizaciones continúan avanzando y el mapa político nacional se mantiene cada vez más fragmentado.

Aunque los resultados finales de las elecciones serán proclamados en aproximadamente 20 días, las primeras tendencias ya evidencian el descontento de la población con los partidos y candidatos tradicionales.