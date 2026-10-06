Ministro de Educación confirma retorno de la expulsión de estudiantes por faltas graves

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que se incorporará nuevamente la posibilidad de expulsar a estudiantes por faltas graves, medida que comenzará a regir este mismo año.

Explicó que el documento que modifica las disposiciones correspondientes será prepublicado durante un periodo de entre cinco y diez días para recibir aportes, antes de la emisión de la norma definitiva.

Asimismo, el titular del sector detalló que el día jueves la presidenta de la República hará de conocimiento general este documento, precisando los temas que actualmente se encuentran en etapa de definición.

Acciones preventivas por fenómeno El Niño

Por otro lado, Chang informó que en las regiones con mayor riesgo por los efectos del fenómeno de El Niño se ha decidido adelantar la culminación del año escolar hacia fines de noviembre y los primeros días de diciembre. La medida preventiva comprende a cerca de 18 mil instituciones educativas ubicadas en ocho regiones que podrían resultar seriamente afectadas.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación adquirió 1.500 aulas prefabricadas, las cuales serán utilizadas como alternativa temporal para reemplazar los ambientes escolares que eventualmente sufran daños en su infraestructura.