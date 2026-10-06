Cámara de Diputados debate delegación de facultades legislativas

El pleno de la Cámara de Diputados debate el dictamen de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo, en medio de diferencias entre las bancadas. El texto sustitutorio, aprobado previamente en la Comisión de Constitución y respaldado por cuatro grupos parlamentarios, plantea reducir de 66 a 20 las materias que podrían ser legisladas por el Gobierno y disminuir de 120 a 90 días el plazo solicitado.

Fuerza Popular expresó su desacuerdo con esta propuesta y presentó un dictamen en minoría que amplía la autorización a 50 de las 66 materias planteadas inicialmente. Entre sus pedidos figuran que las organizaciones criminales sean catalogadas como terroristas, que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía cuando esta sea sobrepasada por la criminalidad y que el control de los penales pase a manos de las fuerzas militares.

El debate contempla hasta tres escenarios. Primero se votará el texto de consenso que plantea 20 materias durante 90 días. Si es rechazado, se discutirá la propuesta de Fuerza Popular y, si esta también fracasa, se pasará al dictamen en minoría de Juntos por el Perú, que plantea archivar por completo el pedido de facultades legislativas. En paralelo, la oposición exige un compromiso político del fujimorismo para que el Senado no modifique sustancialmente el eventual acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados.

¿CUÁL ES LA EXPECTATIVA?

La Junta de Portavoces estableció aproximadamente tres horas para el debate, iniciado alrededor del mediodía, por lo que la votación estaba prevista para cerca de las 3 de la tarde. Sin embargo, fuentes de la oposición advirtieron que podría solicitarse un cuarto intermedio para buscar un acuerdo con Fuerza Popular. La preocupación se centra en que el Senado, dentro del nuevo esquema de bicameralidad, tendría la posibilidad de modificar el texto aprobado por los diputados, lo que mantiene en suspenso el resultado final.