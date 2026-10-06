Caos vehicular en Lima: el gran reto para el nuevo alcalde metropolitano

Las autoridades que resulten electas en las próximas elecciones regionales y municipales tendrán como uno de sus principales desafíos reducir el caos vehicular en Lima Metropolitana, un problema que afecta diariamente el desplazamiento y la productividad de miles de ciudadanos.

El congestionamiento obliga a numerosos limeños a salir hasta dos horas antes de sus viviendas para llegar a sus centros de trabajo. Esta situación puede representar alrededor de cuatro horas perdidas diariamente en los desplazamientos, según los testimonios recogidos en el informe.

La congestión también genera dificultades para los conductores en zonas de alta concentración de personas y sectores financieros, donde encontrar estacionamiento se ha convertido en otro inconveniente. Algunos ciudadanos señalan que optan por utilizar el transporte público debido a que consideran que les permite desplazarse con mayor rapidez.

ESPECIALISTA OPINA

De acuerdo con Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), el tráfico vehicular representó un costo superior a los 4.100 millones de soles durante 2025, principalmente por las horas productivas que los trabajadores pierden durante sus traslados hacia y desde sus centros laborales. Entre las vías declaradas en emergencia en Lima figuran la Vía de Evitamiento, las avenidas Panamericana Norte y Sur, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru. Markdown pegado