Cámara de Diputados rechaza dictamen sobre delegación de facultades al Ejecutivo

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de la Comisión de Constitución que proponía delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el Fenómeno El Niño.

La votación terminó con 49 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, por lo que el texto sustitutorio no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. Fuerza Popular y Juntos por el Perú votaron en bloque en contra de la propuesta.

Tras el rechazo del dictamen, quedaron en discusión dos textos en minoría. Uno de ellos, presentado por Fuerza Popular, planteaba otorgar facultades al Ejecutivo en 50 puntos de los 66 solicitados inicialmente. El otro, de Juntos por el Perú, proponía rechazar la delegación de facultades.

Durante el debate, representantes de distintas bancadas expusieron sus posiciones sobre el alcance de la delegación. Desde Fuerza Popular se sostuvo que las facultades aprobadas inicialmente eran insuficientes, mientras que desde la oposición se cuestionó la ampliación de los puntos incluidos en la propuesta.

Posteriormente, el diputado Arturo Alegría presentó una alternativa que recogía los 20 puntos contemplados en el dictamen original y añadía nueve temas adicionales. Ante la falta de consenso, la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio para continuar las conversaciones.