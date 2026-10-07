¿Qué sigue tras aprobación de facultades legislativas?

La aprobación de las facultades legislativas se produjo tras una extensa jornada de debate y negociaciones que se prolongó por cerca de 12 horas. El texto consensuado, que contemplaba 20 materias y un plazo de 90 días, fue rechazado en una primera votación debido a la falta de respaldo de Fuerza Popular. Sin embargo, tras retirar una propuesta alternativa que planteaba ampliar las facultades a 50 materias, se solicitó reconsiderar la votación y finalmente el texto fue aprobado.

El legislador Fernando García, de Buen Gobierno, cuestionó el resultado y expresó su desconfianza respecto de lo que pueda ocurrir cuando la propuesta llegue al Senado. Según sostuvo, existe incertidumbre sobre si la Cámara Alta respetará el acuerdo alcanzado por los diputados. Su bancada optó por abstenerse en la votación, al considerar que no existen suficientes señales políticas que garanticen que el Senado mantendrá el contenido aprobado.

Ahora, el proyecto deberá pasar a la Comisión de Constitución del Senado, antes de continuar su trámite en la Cámara Alta. En este punto surge una nueva controversia en torno al artículo 142, numeral 2, inciso b, del reglamento del Senado, que establece que la propuesta de los diputados no puede ser “desnaturalizada”. El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesías, aseguró que respetarán el texto aprobado, aunque generó cuestionamientos al admitir que no podía definir de manera abstracta qué significa “desnaturalizar” y que ello dependerá de la norma que se aplique.

AHORA PASARÁ AL SENADO

De esta manera, la aprobación en la Cámara de Diputados no representa el final del proceso. El Senado tendrá ahora la responsabilidad de revisar la propuesta y determinar si la mantiene en los términos aprobados o plantea modificaciones, lo que podría reabrir el debate político. Mientras tanto, el Ejecutivo permanece a la espera de que se complete el procedimiento para conocer finalmente el alcance de las facultades legislativas que podrá ejercer.