Congresistas reaccionan a creación de “comando unificado” contra la criminalidad

El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad generó reacciones entre congresistas de distintas bancadas.

REACCIONES

El diputado Raúl Camargo, de oposición, cuestionó el tiempo que habría tomado adoptar la medida, aunque consideró que las acciones orientadas a combatir la criminalidad son necesarias.

Por su parte, el diputado oficialista Jhonn Valqui respaldó la iniciativa y señaló que forma parte de las acciones planteadas por el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad.

APROBACIÓN DE FACULTADES

El anuncio se produce luego de que la Cámara de Diputados aprobara la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Ahora, el proyecto deberá ser evaluado por la Cámara de Senadores.