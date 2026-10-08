Congreso: debaten ley para regular precios de medicamentos vendidos en clínicas privadas

El diputado Diethell Columbus planteó una iniciativa legislativa que busca establecer criterios para los precios de los medicamentos que se comercializan dentro de las farmacias de clínicas privadas, con el objetivo de que sean similares a los ofrecidos en establecimientos farmacéuticos externos.

Según explicó el legislador, la propuesta busca abordar las diferencias de precios entre las farmacias de las clínicas y las boticas. Como ejemplo, señaló que el medicamento Atenol tendría un costo de S/100 en una clínica, frente a S/10 en una botica, mientras que Dismigras costaría S/318 en una clínica y S/65 fuera de ella.

Columbus indicó que su iniciativa se sustenta en informes de Indecopi y otras entidades, además de las quejas recibidas de usuarios del sistema privado de salud. La propuesta también considera que los pacientes, especialmente en situaciones de urgencia u hospitalización, pueden tener limitadas sus posibilidades de comparar precios y acudir a otros establecimientos.

EVALUACIÓN

El proyecto se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde deberá pasar por una evaluación técnica. Posteriormente, de aprobarse el predictamen y convertirse en dictamen, será sometido a votación en el Pleno de Diputados. De obtener respaldo, continuará su trámite en la Cámara de Senadores.