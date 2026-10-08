Juan Carlos Liendo destaca creación de comando unificado para combatir la criminalidad

El anuncio de la creación de un comando unificado para enfrentar al crimen organizado generó diversas reacciones en el ámbito político. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, consideró que la propuesta del Ejecutivo plantea un cambio de enfoque al abordar la criminalidad como un problema de alcance nacional y no únicamente como un asunto de seguridad ciudadana.

Liendo destacó la participación articulada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la posibilidad de incorporar capacidades de inteligencia financiera, SUNAT, Ministerio Público, sistema penitenciario y otras entidades. Según explicó, esta integración permitiría combinar inteligencia estratégica con capacidades operativas para enfrentar a las organizaciones criminales de manera más amplia.

Sin embargo, el exjefe de la DINI advirtió que el principal desafío será convertir el anuncio en resultados concretos. Señaló que todavía deben conocerse las funciones específicas del comando, quién estará a cargo, cuáles serán sus objetivos, los recursos asignados, los plazos y los mecanismos de auditoría. También recordó que experiencias anteriores de trabajo conjunto no siempre han producido resultados claros.

MECANISMOS DE CONTRAINTELIGENCIA

Asimismo, Liendo consideró fundamental establecer mecanismos de contrainteligencia y control para evitar que la corrupción afecte el funcionamiento de esta nueva estructura. A su juicio, el verdadero desafío estará en construir una arquitectura que permita coordinar eficazmente a las Fuerzas Armadas, la Policía, entidades públicas y empresas privadas. La propuesta, sostuvo, tendrá que demostrar su eficacia más allá del anuncio político.