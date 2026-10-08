Senado: siete ministros acudirán a Comisión de Constitución para sustentar pedido de facultades

La Comisión de Constitución del Senado sesionará para evaluar los 20 puntos del pedido de delegación de facultades que fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados, en materia de seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

La sesión fue convocada para las 10:00 a. m. por el presidente de la comisión, Carlos Mesía, quien citó a siete ministros para que expongan los alcances de las medidas propuestas por el Gobierno.

MINISTROS CONVOCADOS

Entre los convocados se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto con los titulares del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael BelaÚnde; Justicia, Ernesto Ernesto Álvarez; además de los ministros de Desarrollo Agrario, Producción y Vivienda.

Cada integrante del gabinete tendrá la oportunidad de sustentar las propuestas vinculadas a sus respectivos sectores. Tras la evaluación en la comisión, el Senado deberá continuar con el procedimiento legislativo para definir el futuro de la delegación de facultades en las próximas semanas.