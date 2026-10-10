Ministro del Interior y senador Íber Maraví protagonizan tensa discusión durante debate de facultades

El ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Íber Maraví protagonizaron una tenso altercado durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, donde se debatían las facultades legislativas para el Ejecutivo.

A causa de este incidente, se tuvo que suspender temporalmente el grupo de trabajo por al menos diez minutos debido al desorden y los gritos generados entre los legisladores y funcionarios presentes, según informó Exitosa Noticias.

¿Cómo se originaron los hechos?

La tensión se originó cuando la congresista Ruth Luque intervino en el debate para señalar que el titular del Interior tendría "miedo" de admitir que el país requiere una reforma de la Policía Nacional, a lo que Astudillo le solicitó a la parlamentaria que retire sus afirmaciones previas.

Ante esta situación, el senador Íber Maraví salió en defensa de lo expuesto, lo que desencadenó un cruce de palabras airado que escaló hasta requerir la intervención del parlamentario Giampietri para separar a las autoridades involucradas.

Interrupción y reanudación del debate

El hecho obligó a los presentes a intervenir para calmar los ánimos y evitar que la confrontación física entre el ministro y el legislador pasara a mayores. Tras superarse el momento de tensión y transcurrido el tiempo de paralización, los parlamentarios retomaron la sesión ordinaria para continuar con la agenda prevista sobre las facultades legislativas.