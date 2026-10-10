JNE tiene plazo hasta el 28 de octubre para concluir recuento de votos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los jurados electorales especiales tienen plazo hasta el 28 de octubre para realizar las audiencias de recuento de votos de las Elecciones Regionales y Municipales. El proceso comprende miles de actas observadas cuya resolución será determinante para definir los resultados oficiales en distintas jurisdicciones del país.

JNE registra miles de actas observadas

Según informó el organismo electoral, hasta el momento se han ingresado 6.930 expedientes de actas observadas. De este total, 6.841 expedientes ya fueron creados, mientras que 89 se encuentran en proceso de generación. Asimismo, los jurados electorales especiales han atendido 2.402 expedientes y tienen otros 4.439 pendientes de resolver.

El integrante del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, explicó que los plazos pueden extenderse debido a las apelaciones, ya que cada resolución contempla un periodo de tres días para presentar este recurso. Además, se convocaron siete audiencias públicas desde el lunes 12 de octubre para realizar el recuento de votos físicos de 311 expedientes.

Resultados se conocerían a inicios de noviembre

Valdivia estimó que algunos resultados electorales podrían conocerse a comienzos de noviembre, dependiendo de la cantidad de actas observadas y del avance en la resolución de cada caso. En ese sentido, pidió a la ciudadanía mantener la calma y esperar los resultados oficiales, especialmente en las jurisdicciones donde la diferencia entre las candidaturas es reducida.

En Lima Metropolitana, aún permanecen alrededor de 1.800 actas en proceso de impugnación, las cuales deberán ser resueltas por diez jurados electorales especiales. La definición de estos casos será clave para determinar quién ocupará la alcaldía de la capital.