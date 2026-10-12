Altercado entre ministro del Interior y senador genera pedidos de investigación en el Congreso

El altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví durante una sesión en el Congreso de la República generó diversas reacciones entre representantes del oficialismo y la oposición. Mientras algunos legisladores consideran que el incidente debe ser investigado y podría motivar nuevas acciones políticas contra el ministro, otros sostienen que corresponde superar el enfrentamiento y concentrarse en el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

Por su parte, Maraví cuestionó la actuación del presidente de la comisión durante la sesión y afirmó que tuvo que exigir orden antes de que se produjera el intercambio verbal con Astudillo. El senador negó haber llamado mentiroso al ministro y sostuvo que sus expresiones estuvieron dirigidas a pedirle que dejara de interrumpir a una legisladora. Asimismo, indicó que, de contar con las facultades correspondientes, promovería una nueva moción contra el titular del Interior.

Ante lo ocurrido, algunos senadores evalúan la posibilidad de que la Comisión de Ética de la Cámara Alta investigue de oficio el incidente. El senador Daniel Barragán planteó que el comportamiento de los involucrados sea evaluado bajo criterios disciplinarios, en referencia a la necesidad de mantener el orden en el Parlamento. Sin embargo, aún queda por determinar si una eventual investigación alcanzaría únicamente a Maraví o también a Astudillo, quien mantiene su condición de senador pese a ejercer como ministro.

PRESIDENTA RESPALDA A MINISTRO

La controversia también se extendió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien respaldó al ministro del Interior con la frase “los perros ladran, señal que avanzamos”. La expresión fue criticada por representantes de la oposición, mientras que desde el oficialismo fue interpretada como una muestra de apoyo al titular de la cartera. En medio de las discrepancias, el incidente reaviva el debate sobre la conducta de los representantes políticos y la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias dentro del Congreso.