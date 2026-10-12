Senado reanudará este martes debate sobre delegación de facultades

La Comisión de Constitución del Senado reanudará este martes el debate sobre el proyecto que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un periodo de 90 días. La sesión está programada para las 10:00 a. m. en la sala Miguel Grau, luego de los acontecimientos registrados el último sábado que interrumpieron el desarrollo de las actividades parlamentarias.

La propuesta comprende dos ejes principales: seguridad ciudadana y medidas para hacer frente al fenómeno El Niño. La discusión busca recoger distintas posiciones sobre las atribuciones que se otorgarían al Gobierno para adoptar medidas en ambos ámbitos, considerados prioritarios dentro de la iniciativa legislativa.

Para esta sesión fueron convocados integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, conformado por especialistas y juristas como José Luis Sardón de Taboada, Óscar Urviola, Víctor García Toma, Ernesto Blume, Francisco Tudela, César Landa y el excanciller Javier González-Olaechea. Su participación permitirá incorporar opiniones técnicas y jurídicas al análisis de la propuesta.

CONTINUARÁN CON EL DEBATE

Asimismo, se invitó a representantes de las micro y pequeñas empresas, gremios empresariales y presidentes de las distintas comisiones del Senado, con el objetivo de conocer sus planteamientos sobre la delegación de facultades. Aunque esta semana corresponde a actividades de representación parlamentaria, la Comisión de Constitución decidió continuar con las sesiones debido a la urgencia del procedimiento. El debate permitirá avanzar en la evaluación de la iniciativa antes de definir los siguientes pasos legislativos.