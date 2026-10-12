Ministro César Astudillo se pronuncia tras altercado con senador Iber Maraví

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre el altercado verbal que protagonizó el último sábado con el senador Iber Maraví durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado. El incidente ocurrió mientras se debatía la solicitud del Gobierno para obtener facultades legislativas, en medio de las intervenciones de los parlamentarios sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo.

El intercambio de palabras generó reacciones entre los integrantes de la Cámara de Senadores, quienes intervinieron para evitar que la discusión escalara. Tras lo ocurrido, varios legisladores se pronunciaron sobre el enfrentamiento, mientras quedaba pendiente conocer la versión del titular del Interior, quien finalmente abordó el tema durante una conferencia de prensa.

A través de sus declaraciones, Astudillo sostuvo que el episodio quedó atrás y señaló que existen asuntos de mayor importancia relacionados con la seguridad del país. El ministro evitó profundizar en la confrontación y centró su mensaje en la necesidad de continuar trabajando en las prioridades de su sector, en un contexto en el que el Gobierno busca obtener facultades para implementar medidas contra la delincuencia.

RESPALDA AL MINISTRO

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expresó su respaldo al titular del Interior y destacó su trayectoria militar. El premier manifestó que ya admiraba y respetaba a Astudillo antes de convocarlo para integrar el gabinete, y defendió su labor como militar frente a grupos terroristas. Sus declaraciones se produjeron en medio de las reacciones políticas por el incidente registrado en el Parlamento.