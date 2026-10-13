Keiko Fujimori sobrevuela zonas afectadas por incendios forestales en Cusco

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó a la región Cusco a las 10:15 a. m. de este martes 13 de setiembre, para sobrevolar las áreas afectadas por los incendios forestales y supervisar las acciones de control en la zona.

Tras su llegada al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, la mandataria abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú para sobrevolar la provincia de Calca, donde se registraba uno de los incendios.

De regreso a la base aeroportuaria, sostuvo reuniones de trabajo con el gobernador regional, el jefe de la Región Policial Cusco, representantes de los bomberos y alcaldes provinciales para evaluar medidas de mitigación.

Origen y balance de incendios

Durante las coordinaciones, la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional informó que casi el 100% de los incendios forestales registrados este año son consecuencia de la actividad humana, vinculados a quemas agrícolas que se salen de control debido a las altas temperaturas y fuertes vientos.

Las autoridades locales contabilizaron un total de 330 incendios forestales a nivel de la región Cusco en lo que va del presente año. Asimismo, se detalló que, frente a los nueve siniestros registrados en la víspera, la cifra actual se redujo a seis incendios forestales activos, destacando que el caso reportado en la provincia de Calca ya ha sido controlado.