Keiko Fujimori pide orar por la salud del papa León XIV y ministro Sheput prioriza su recuperación

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció en sus redes sociales sobre el estado de salud del papa León XIV y pidió a los peruanos unirse en una cadena de oración por su recuperación. El mensaje fue difundido luego de conocerse información sobre la salud del sumo pontífice.

“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, expresó la mandataria en su publicación.

Ministro Sheput se pronuncia sobre la visita del papa al Perú

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la prioridad debe ser la recuperación del pontífice, ante la posibilidad de que su estado de salud influya en los planes de su próxima visita al Perú.

“Para nosotros, primero que nada, está la salud de su santidad, que, como sabemos, es peruano por adopción y decisión”, manifestó el titular del sector Trabajo, quien consideró que, por el momento, lo importante es orar por su recuperación.

Asimismo, Sheput indicó que se respetará plenamente cualquier decisión que tome el Vaticano respecto al viaje. Precisó que la Cancillería continúa realizando las coordinaciones correspondientes y señaló que, si la salud del papa le impide visitar el Perú este año, se esperará hasta que pueda concretarse su llegada.