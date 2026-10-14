Senado evaluará ampliar de 20 a 27 las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

El documento incorpora siete puntos adicionales, principalmente relacionados con la seguridad ciudadana, y será evaluado antes de su eventual aprobación como dictamen.

La Comisión de Constitución del Senado debatirá un predictamen que propone ampliar de 20 a 27 las materias de las facultades legislativas que se otorgarían al Poder Ejecutivo. El documento incorpora siete puntos adicionales, principalmente relacionados con la seguridad ciudadana, y será evaluado antes de su eventual aprobación como dictamen.

Entre las propuestas incorporadas figuran el fortalecimiento y la modernización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la posibilidad de categorizar a las organizaciones criminales como terroristas y la participación de las Fuerzas Armadas en el control o el refuerzo de la seguridad de los establecimientos penitenciarios.

Durante las consultas realizadas a los senadores, surgieron posiciones distintas sobre la ampliación. Algunos legisladores consideraron que es posible incorporar temas que no fueron incluidos en los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados. Entre las propuestas mencionadas también figuran el uso de drones para labores de seguridad, el apoyo a emprendedores, especialmente en zonas rurales de Puno, y asuntos vinculados al fenómeno El Niño.

OPOSICIÓN

En contraste, representantes de Juntos por el Perú sostuvieron que el Senado no debería incorporar materias que no hayan sido consideradas previamente por la Cámara de Diputados, al señalar que corresponde respetar el reglamento parlamentario. No obstante, indicaron que revisarán el texto durante el debate en comisión.

El documento todavía no constituye un dictamen definitivo. Tras el debate en la Comisión de Constitución y la evaluación de las posiciones de los legisladores, se elaborará el texto que podría pasar al pleno del Senado para su discusión y eventual votación.