Keiko Fujimori respalda a la Policía y al ministro del Interior en medio del debate por facultades

La presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a la Policía Nacional del Perú, al comandante general Fredy López y al ministro del Interior, César Astudillo, y reconoció su compromiso y valentía en las acciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Durante su pronunciamiento, la mandataria señaló que espera que los integrantes del Senado y del Congreso actúen pensando en el país, en medio del debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

DEBATE

Por su parte, el ministro del Interior se refirió al predictamen que será debatido y sometido a votación en la Comisión de Constitución. La propuesta contempla facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno de El Niño.

El debate está previsto para las 11 de la mañana. La decisión determinará el avance del pedido presentado por el Ejecutivo.