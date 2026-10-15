Alertan falta de recursos para el funcionamiento de las unidades de flagrancia

El Poder Judicial solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 652 millones para implementar nueve unidades modelo de flagrancia, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a la delincuencia y reducir los tiempos de los procesos judiciales.

En declaraciones a Panamericana Televisión, Edman Rodríguez Vázquez, secretario técnico del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia, informó que actualmente existen 40 unidades de flagrancia en el país: 15 modelo y 25 piloto.

Las nuevas unidades se proyectan para Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra, Ventanilla, Amazonas, Loreto, Puno y Madre de Dios. Según el representante del Poder Judicial, los recursos permitirían mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico, la logística y la disponibilidad de personal especializado.

Rodríguez advirtió, además, que de las 15 unidades modelo existentes, solo la de Lambayeque cuenta con un laboratorio de criminalística. Explicó que estas instalaciones son importantes para obtener evidencia científica que contribuya a las investigaciones penales y permita una respuesta más rápida ante los delitos.

NO DESIGNAN PRESUPUESTO

El funcionario señaló que, pese a las solicitudes realizadas a distintos gobiernos, hasta el momento no se ha asignado el presupuesto requerido para la implementación de las nuevas unidades. Asimismo, indicó que el Estado pierde más de S/ 31 mil millones anuales por la inseguridad ciudadana y la criminalidad, frente a los S/ 652 millones solicitados.