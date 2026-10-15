Proponen juzgar como adultos a adolescentes de 14 a 17 años por delitos graves

Un proyecto de ley presentado por el diputado Alexander Segura, de Renovación Popular, plantea que adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos graves, como homicidio calificado, sicariato, secuestro, violación sexual, extorsión, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, sean procesados bajo el Código Penal y reciban penas de hasta 20 años de prisión.

La iniciativa también propone modificar el artículo 22 del Código Penal, referido a la responsabilidad restringida por la edad, y contempla que los jueces puedan reducir prudencialmente las eventuales condenas.

Sin embargo, la propuesta genera cuestionamientos. El abogado penalista Vladimir Padilla sostuvo que los menores de edad no tienen el mismo desarrollo físico y psicológico que un adulto, por lo que considera que existen impedimentos para aplicarles el mismo régimen de responsabilidad penal.

Por su parte, el psicólogo Cristian Solano Melo, exdirector del centro juvenil Maranguita, señaló que incrementar las penas o reducir la edad de responsabilidad penal no necesariamente disuade la delincuencia. En su opinión, se debe priorizar la prevención y analizar la evidencia científica, así como la experiencia de otros países, antes de implementar una medida de este tipo.

INCREMENTO DE INFRACCIONES

Según el documento de la iniciativa legislativa, la propuesta se sustenta en el presunto incremento de infracciones cometidas por menores de edad durante el primer trimestre del año, con base en información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.