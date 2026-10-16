Comisión de Constitución del Senado sigue sin acuerdos tras enfrentamiento por delegación de facultades

La Comisión de Constitución del Senado continúa sin llegar a un acuerdo tras el enfrentamiento registrado durante su última sesión, en medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La discusión se centró en las modificaciones incorporadas al predictamen, que pasó de los 20 puntos originales enviados por la Cámara de Diputados a una propuesta ampliada por el Senado.

El conflicto se produjo luego de que la senadora Patricia Iturregui solicitara debatir primero hasta qué punto el Senado puede modificar la propuesta de Diputados. Según el reporte, la votación favoreció su pedido, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por el presidente de la comisión, Carlos Mesía. También se registró una controversia por el voto virtual del senador Aguinaga, que no habría llegado por un inconveniente técnico.

Ruth Luque cuestiona el manejo de la comisión

La senadora Ruth Luque sostuvo que la comisión debió comenzar el debate con la propuesta remitida por Diputados y definir previamente los límites de modificación del Senado. Asimismo, cuestionó que se convocara a ministros y representantes de distintos sectores sin resolver primero las reglas que orientarían la discusión parlamentaria.

Luque señaló que las bancadas de oposición no habían recibido una convocatoria formal para una nueva sesión y que enviaron un documento a Mesía para solicitar que el debate respete el texto original y el procedimiento parlamentario. Aunque indicó que aún no habían conversado sobre posibles medidas contra el titular de la comisión, le pidió corregir la conducción de las sesiones y exhortó al oficialismo a debatir la delegación de facultades de manera democrática.