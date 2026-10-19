Perú y Ecuador alistan acuerdos para reforzar la seguridad en la frontera

El canciller Carlos Espá se presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para responder consultas sobre la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas. Durante la sesión, también se abordaron cuestionamientos de algunos legisladores sobre la participación del país en esta iniciativa de cooperación regional.

En declaraciones a la prensa, el titular de Relaciones Exteriores adelantó que, durante la visita del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, prevista para el día siguiente, se suscribirán acuerdos orientados a fortalecer la seguridad entre ambos países. La coordinación cobra relevancia ante las denuncias de extorsiones, secuestros y atentados que afectan a pescadores y ciudadanos en la zona norte y fronteriza, particularmente en Tumbes.

Cooperación frente al crimen organizado

Espá sostuvo que las organizaciones criminales transnacionales operan en distintos países y que no corresponde atribuirles una sola nacionalidad. Por ello, destacó la necesidad de articular esfuerzos con Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia para reforzar las fronteras y enfrentar de manera conjunta las actividades ilícitas.

Por otro lado, el canciller confirmó que los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú continúan según lo previsto. Asimismo, informó que una delegación del Vaticano llegará próximamente al país para coordinar los detalles de la visita pontificia.