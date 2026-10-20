Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reúnen en Lima para fortalecer la relación bilateral

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezaron el encuentro presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, realizado en Palacio de Gobierno, con una agenda centrada en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la cooperación económica y la prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Noboa llegó a Palacio de Gobierno alrededor de las 10:30 a. m., donde fue recibido por Fujimori. Durante la ceremonia oficial, se realizó el traspaso de la presidencia interina del mecanismo bilateral a la mandataria peruana.

En su intervención, el presidente ecuatoriano afirmó que su país mantendrá acciones contra el terrorismo y el crimen organizado, con medidas dirigidas a combatir delitos como el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal y el lavado de activos. También destacó la necesidad de fortalecer la política penitenciaria y enfrentar las actividades criminales dentro de los centros de detención, con respeto a los derechos humanos.

Por su parte, Fujimori resaltó la importancia de coordinar acciones entre ambos países para combatir las organizaciones criminales y responder a los desafíos climáticos. Advirtió que el fenómeno de El Niño representa una preocupación compartida, por lo que resulta necesario prepararse para atender a las poblaciones que podrían verse afectadas.

OTROS TEMAS

La agenda bilateral también incluyó temas relacionados con el comercio, las inversiones, la infraestructura fronteriza, la integración energética, la conectividad física y digital, y el desarrollo económico. Ambos mandatarios destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre sus países y ampliar las oportunidades para sus ciudadanos.

Posteriormente, los presidentes y sus respectivos ministros participaron en la reunión ministerial para abordar los principales asuntos de cooperación. Al cierre de la jornada, estaba prevista la firma de la Declaración Presidencial de Lima 2026, documento que recogería los acuerdos y compromisos alcanzados entre ambos gobiernos.

El encuentro busca reforzar la coordinación entre Perú y Ecuador frente a los desafíos comunes en materia de seguridad, prevención de desastres e integración bilateral.