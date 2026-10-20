Suspenden votación de proyecto que busca regular precios de medicamentos en clínicas privadas

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados suspendió la votación del proyecto de ley que busca regular los precios de los medicamentos vendidos en las farmacias de clínicas privadas, luego de advertir inconsistencias en el dictamen que debía evaluarse.

El diputado Diethell Columbus, de Fuerza Popular y autor de la iniciativa, explicó que la propuesta busca evitar cobros excesivos por medicamentos. Como ejemplo, señaló la diferencia entre el precio de una pastilla en una botica y su costo en una farmacia dentro de una clínica.

Columbus cuestionó que el dictamen incorporara condiciones que, según indicó, contradicen el objetivo original del proyecto, como permitir que los pacientes hospitalizados compren medicamentos fuera de la clínica únicamente si el establecimiento lo autoriza.

Por su parte, el diputado Leo de Paz, de Renovación Popular, señaló que existe un sobrecosto en los medicamentos que adquieren pacientes afiliados a las EPS y otros usuarios. En tanto, José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía, sostuvo que regular el mercado no necesariamente implica que el Estado fije directamente los precios.

SUSPENDEN VOTACIONES

Ante las observaciones, se acordó suspender la votación para corregir el documento. Se espera que la propuesta cuente con un dictamen revisado en la próxima sesión, para luego ser sometida a votación y remitida a la Cámara de Senadores para su evaluación.