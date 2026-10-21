Comisión de Justicia aprueba derogar ley que otorga investigación preliminar a la PNP

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea derogar la norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.

Durante en entrevista con 24 Horas, Max Anhuamán, exdirector de la Policía de Investigaciones, cuestionó la iniciativa y defendió la continuidad de la Ley 32130, aprobada en 2024, que devolvió a la institución policial la capacidad de realizar investigaciones preliminares bajo el control jurídico de la Fiscalía.

Además, sostuvo que la Policía necesita recuperar sus capacidades técnicas y fortalecer la especialización de sus investigadores para enfrentar delitos como homicidios, robos, narcotráfico y terrorismo. También señaló que los agentes requieren capacitación y que deberían evitarse los constantes cambios de personal en las unidades especializadas.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

El exdirector consideró que la investigación policial y la conducción jurídica del caso por parte del Ministerio Público son funciones complementarias. Según explicó, la Policía debe reunir evidencias y desarrollar las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía participa en el control jurídico y la formulación de la acusación ante el Poder Judicial.