24 Horas Edición Medio Día

21/10/2026

Comisión de Justicia aprueba derogar ley que otorga investigación preliminar a la PNP

La iniciativa genera debate sobre las competencias de la institución policial en la lucha contra la criminalidad.



La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea derogar la norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos. 

Durante en entrevista con 24 Horas, Max Anhuamán, exdirector de la Policía de Investigaciones, cuestionó la iniciativa y defendió la continuidad de la Ley 32130, aprobada en 2024, que devolvió a la institución policial la capacidad de realizar investigaciones preliminares bajo el control jurídico de la Fiscalía.

Además, sostuvo que la Policía necesita recuperar sus capacidades técnicas y fortalecer la especialización de sus investigadores para enfrentar delitos como homicidios, robos, narcotráfico y terrorismo. También señaló que los agentes requieren capacitación y que deberían evitarse los constantes cambios de personal en las unidades especializadas.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

El exdirector consideró que la investigación policial y la conducción jurídica del caso por parte del Ministerio Público son funciones complementarias. Según explicó, la Policía debe reunir evidencias y desarrollar las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía participa en el control jurídico y la formulación de la acusación ante el Poder Judicial.


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