Senado aprueba delegación de facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño

El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo para emitir normas en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La propuesta obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, tras una sesión que estuvo marcada por cuestionamientos y discrepancias entre las bancadas.

Durante la votación, tres senadores de la agrupación Obras respaldaron la iniciativa oficialista. También votaron a favor Nilson Flores y Jorge Gavidia, de Buen Gobierno, pese a que la mayoría de integrantes de esta bancada optó por la abstención. Estos respaldos fueron decisivos para alcanzar la aprobación.

Debate estuvo marcado por enfrentamientos

La sesión registró momentos de tensión entre los legisladores. La senadora Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, cuestionó a sectores de la oposición y los calificó de desleales, mientras que Jaime Quito, de Juntos por el Perú, lanzó críticas contra el fujimorismo, lo que generó intercambios verbales en el pleno.

La aprobación también abrió cuestionamientos sobre la relación entre las cámaras de Diputados y Senadores. Mientras Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, sostuvo que la decisión establece un precedente sobre las competencias del Senado, Jaime Delgado, de Ahora Nación, consideró que podría generar desconfianza entre ambas cámaras. Ante una eventual controversia competencial, el caso podría llegar al Tribunal Constitucional.