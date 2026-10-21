Gobierno evalúa suspensión perfecta de labores ante posible fenómeno El Niño

El Gobierno evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere impactos de gran magnitud en el país. La medida permitiría suspender temporalmente la prestación de servicios y el pago de remuneraciones sin extinguir el vínculo laboral, aunque todavía no se ha tomado una decisión sobre su implementación.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que esta alternativa forma parte de un conjunto de mecanismos que se encuentran en evaluación para atender las consecuencias de los eventos climáticos. Precisó que el Ejecutivo analiza distintas opciones de apoyo económico para las empresas y que no se debe descartar ninguna de ellas de manera anticipada.

COMERCIANTES PREOCUPADOS

Mientras tanto, los pequeños comerciantes expresan preocupación por los posibles efectos del fenómeno en sus ingresos. Aymer Ojeda, emprendedor cajamarquino que lleva seis años vendiendo frutas en un mercado de Lince, explicó que su negocio depende de productos provenientes de distintas regiones, entre ellas Tingo María y Piura. Advirtió que las dificultades en el abastecimiento podrían reducir sus ventas y afectar la economía de su familia.

El Ejecutivo también trabaja en medidas dirigidas a sectores vulnerables, como la pesca y la salud. Sheput indicó que se coordinan acciones con el Ministerio de Salud para atender las afectaciones que podrían presentarse, mientras se evalúa la posibilidad de otorgar bonos a las micro y pequeñas empresas, según el impacto de los eventos climatológicos.