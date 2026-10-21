Gobierno se pronuncia tras aprobación de 27 facultades legislativas en el Senado

La Cámara de Senadores aprobó 27 puntos del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, siete más de los 20 que inicialmente habían sido considerados por la Cámara de Diputados. La decisión generó controversia política, luego de que algunos senadores de bancadas opositoras respaldaran el texto sustitutorio.

Tras la votación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ofreció una conferencia de prensa junto a otros integrantes del Gabinete. El jefe del gabinete afirmó que el Gobierno continuará trabajando en los principales problemas del país, pese a que no se aprobaron todas las facultades solicitadas. Además, cuestionó a las bancadas que rechazaron parte del pedido y calificó su postura de “mezquina”.

SEGURIDAD

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que se han registrado avances en la reducción de los homicidios. Aunque no presentó cifras específicas durante su intervención, aseguró que los indicadores recientes muestran una disminución, incluso después de la creación del comando unificado.

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de preocupación por la inseguridad ciudadana y los hechos delictivos que afectan a la población. El Ejecutivo sostiene que las facultades permitirán fortalecer el marco legal para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúen frente a la criminalidad.