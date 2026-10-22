Gobierno anuncia S/ 2,500 millones en bonos para familias vulnerables ante el fenómeno El Niño

ACTUALIZACIÓN

La presidenta Keiko Fujimori anunció hoy que el Ejecutivo destinará 2,500 millones de soles en bonos para familias vulnerables, como parte de las medidas prioritarias para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

Desde Palacio de Gobierno, la jefa de Estado dijo también que se destinarán 18,000 millones de soles para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y los choques externos en la economía y en los peruanos.

Asimismo, anunció un fondo de S/ 2.000 millones que serán destinados al mantenimiento de obras, con el objetivo de generar empleo en el corto plazo y contribuir a la reactivación económica de los sectores afectados.

ACTITUD POSITIVA

Fujimori Higuchi señaló que con estas medidas busca combinar la entrega de ayudas económicas directas a los damnificados con inversiones destinadas a generar trabajo y atender las necesidades de infraestructura.

Finalmente, la mandataria expresó su confianza en que el fenómeno El Niño no detendrá el crecimiento económico del país y pidió a la ciudadanía mantener una actitud positiva frente a los desafíos previstos.

NOTA ANTERIOR

Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunciarán medidas para enfrentar los riesgos que enfrenta nuestra economía por los choques externos y la intensificación del fenómeno El Niño.

Entre otros, las medidas buscan garantizar la continuidad de las obras públicas y los servicios esenciales, proteger a la población vulnerable, dinamizar la actividad económica y atender las necesidades prioritarias de las familias.

Los anuncios se realizarán, desde las 09:00 horas, durante una presentación que se desarrollará en Palacio de Gobierno, según informó la Oficina General de Difusión y Prensa, informa Andina.