Facultades legislativas: oposición evalúa presentar demanda ante el Tribunal Constitucional

La decisión ha generado discrepancias entre parlamentarios sobre las atribuciones de ambas cámaras y la constitucionalidad de las modificaciones.

La bancada de Buen Gobierno evalúa presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se delimiten las facultades de la Cámara de Senadores, luego de que el pleno aprobara 27 puntos del pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

REACCIONES

El diputado Fernando García cuestionó la decisión y sostuvo que la Cámara Alta habría excedido sus atribuciones al modificar lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Según indicó, dentro de su bancada se discutió la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad.

Desde Fuerza Popular, el diputado Arturo Alegría respondió que la iniciativa deberá ser sustentada legalmente si llega a presentarse. Además, cuestionó la denominación de la bancada de Buen Gobierno y afirmó que sus integrantes forman parte de Juntos por el Perú.

Por su parte, Gianina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, señaló que se habrían ampliado y modificado las materias aprobadas inicialmente, lo que, a su juicio, representaría una transgresión.

En contraste, la diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, defendió las atribuciones del Senado y sostuvo que la Cámara Alta puede revisar, archivar o modificar las propuestas sin alterar el equilibrio institucional.