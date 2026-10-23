Crisis en bancadas de oposición tras votación sobre delegación de facultades

La aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo generó nuevas tensiones en el Congreso. Las discrepancias aumentaron luego de que una bancada retirara su respaldo a iniciativas contra ministros y, posteriormente, votara a favor de la propuesta oficialista.

Ante esta situación, se anunció un procedimiento disciplinario contra los senadores Nilson Flores y Jorge Gavidia, quienes se apartaron de la posición de su agrupación. Las posibles sanciones van desde una amonestación hasta la suspensión o expulsión del partido.

A la controversia política se suma el cuestionamiento a la publicación de la delegación de facultades. El documento lleva las firmas del presidente y el vicepresidente del Senado, pero no la del titular de la Cámara de Diputados.

Mientras un sector considera suficientes las firmas de la mesa directiva del Senado, otra interpretación sostiene que deberían figurar las autoridades de ambas cámaras. La discusión sobre la validez del documento continúa pendiente de una evaluación especializada.