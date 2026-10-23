Vladimiro Montesinos solicita cumplir su condena bajo arresto domiciliario

Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, solicitó al Poder Judicial cumplir su condena bajo arresto domiciliario, alegando razones humanitarias y su edad. El exasesor, de 81 años, permanece recluido desde 2001 y busca que se evalúe la posibilidad de continuar cumpliendo su pena fuera de prisión.

La solicitud se sustenta en la Ley N.° 32181 y contempla que Montesinos permanezca en el departamento de un familiar, ubicado en San Isidro, bajo determinadas restricciones. Entre las condiciones planteadas figuran residir en el domicilio autorizado, informar sobre sus actividades a las autoridades y solicitar permiso judicial si necesita salir.

Como parte del procedimiento, el Poder Judicial dispuso que la Policía verifique si el inmueble reúne las condiciones necesarias y las garantías de seguridad para aplicar la medida. La decisión final dependerá de la evaluación judicial del pedido y de los requisitos legales correspondientes.

Paralelamente, la defensa busca que se reconozca el cumplimiento de la condena de 20 años de prisión relacionada con el caso Sobres Bomba, así como la situación de su sentencia por el caso Pativilca. El Ministerio Público se habría pronunciado sobre la solicitud vinculada a esta última condena, mientras continúa el proceso para determinar la situación penitenciaria del exasesor.