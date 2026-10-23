Juan Villarán asume como secretario técnico de comisión para recuperar la seguridad ciudadana

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció la designación de Juan Villarán Escardó como nuevo secretario técnico de la comisión encargada de recuperar la seguridad ciudadana. La presentación estuvo a cargo del premier Luis Galarreta, quien también sostuvo una reunión con el funcionario para establecer las primeras acciones frente a la criminalidad.

Buscan reforzar la estrategia contra la delincuencia

Durante una conferencia de prensa, el titular del Interior destacó la experiencia de Villarán Escardó en temas de seguridad y gestión penitenciaria. Asimismo, señaló que coordinará nuevas reuniones con el objetivo de fortalecer la estrategia vigente y ampliar su alcance frente a la inseguridad que afecta al país.

Según explicó el ministro, el nuevo secretario técnico tendrá la función de articular acciones con distintas organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, para impulsar las medidas acordadas contra la criminalidad. Entre las entidades mencionadas figuran representantes de diversos sectores que podrían contribuir a esta labor.

La resolución ministerial que oficializa esta función faculta a Villarán Escardó a coordinar con dichas instituciones para viabilizar los acuerdos de la comisión. Se espera que en los próximos días y semanas se conozcan los avances de su gestión y las medidas concretas que se implementarán para fortalecer la seguridad ciudadana.