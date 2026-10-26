¿A qué partido se unirá el senador Jorge Gavidia tras su renuncia a Buen Gobierno?

El senador Jorge Gavidia anunció su renuncia al Partido del Buen Gobierno y a su bancada parlamentaria, luego de discrepar con la posición adoptada por su agrupación durante la votación de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. El legislador votó a favor de la medida, pese a que la mayoría de su bancada había acordado abstenerse. Esta decisión motivó que Jorge Nieto anunciara la posibilidad de someterlo a un proceso disciplinario.

La salida de Gavidia generó reacciones entre representantes de otras bancadas, quienes cuestionaron su decisión y debatieron si correspondía calificarla como transfuguismo. Desde el entorno de Jorge Nieto señalaron que los parlamentarios que abandonan una agrupación para incorporarse a otra han sido considerados tránsfugas en anteriores periodos legislativos. Otros congresistas, en cambio, sostuvieron que la decisión debía analizarse en función de las circunstancias que la motivaron.

En medio de la controversia, desde Renovación Popular manifestaron su disposición a conversar con Gavidia y evaluar una eventual incorporación a sus filas. Un representante de esta agrupación afirmó que las puertas estaban abiertas para el senador y destacó que, en sus conversaciones previas, había percibido una posición definida del legislador. Sin embargo, hasta el momento de la emisión del reportaje, Gavidia no había confirmado su incorporación a otro partido político.

NUEVAS REGLAS DEL CONGRESO

El caso también pone de relieve las nuevas reglas del Congreso bicameral para el cambio de bancadas. Según lo explicado en el informe, los parlamentarios podrán cambiar de grupo parlamentario una sola vez; si posteriormente renuncian nuevamente, pasarán al denominado grupo mixto y perderán algunas prerrogativas. Estas disposiciones buscan evitar el transfuguismo y la fragmentación parlamentaria registrada en legislaturas anteriores. La decisión final de Gavidia sobre su futuro político permanece pendiente.