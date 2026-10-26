Congreso: nueva confrontación por “error” en firma de la delegación de facultades

El presidente del Congreso, Miguel Torres, reconoció que cometió un error material al firmar la autógrafa de ley que autoriza la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El titular del Parlamento suscribió el documento en su condición de presidente del Senado, en lugar de hacerlo como presidente del Congreso. Según el informe, la imprecisión fue corregida mediante una fe de erratas, lo que desató una nueva controversia entre las bancadas parlamentarias.

Desde Juntos por el Perú cuestionaron que la corrección fuera suficiente para subsanar el problema y advirtieron sobre posibles vulneraciones al Reglamento del Congreso y a la Constitución. Sus representantes calificaron el hecho como un error grave y señalaron que el procedimiento podría generar una situación de ilegalidad. En esa línea, rechazaron que la rectificación administrativa resuelva necesariamente las observaciones planteadas sobre la autógrafa de ley.

En contraste, desde Fuerza Popular defendieron la corrección realizada y sostuvieron que la fe de erratas permite continuar con el trámite correspondiente ante el Poder Ejecutivo. Por su parte, algunos representantes de la agrupación Obras aceptaron la rectificación, aunque consideraron conveniente que el documento cuente con las firmas tanto del presidente del Senado como del titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, para evitar nuevos cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo.

TENSIÓN ENTRE LAS DOS CÁMARAS

La controversia se produce en medio de las tensiones entre las dos cámaras del Congreso por la tramitación de la delegación de facultades. Además, las bancadas de Juntos por el Perú y del Partido del Buen Gobierno anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad, mediante la cual podría examinarse la legalidad del procedimiento y los cuestionamientos relacionados con el error material en la firma. La discusión mantiene abierto el debate sobre la validez de la autógrafa remitida al Ejecutivo.