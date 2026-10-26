Ministro de Trabajo asegura que aumento del sueldo mínimo se mantendrá pese al fenómeno El Niño

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que el incremento pendiente de la remuneración mínima vital no se verá afectado por los posibles impactos del fenómeno El Niño. Según indicó, el aumento podría concretarse durante el primer trimestre o en los primeros cuatro meses del próximo año.

Sin embargo, el exministro de Trabajo Jorge González Izquierdo advirtió que, si los efectos negativos del fenómeno climático reducen el crecimiento de la economía peruana por debajo del 3 %, no sería recomendable aplicar el incremento pendiente de 70 soles.

Por otro lado, Sheput sostuvo que el Gobierno buscará garantizar los derechos laborales tanto de los trabajadores como de los empleadores frente a una eventual emergencia climática. Añadió que se evalúan medidas para responder a las consecuencias económicas del fenómeno.

SUSPENSIÓN PERFECTA

El titular del sector también señaló que las empresas podrían acogerse a la suspensión perfecta de labores mediante una declaración jurada, mientras que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) estaría a cargo de aprobarla, según lo informado.